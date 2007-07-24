Києву для легалізації доходів потрібна інформаційна база рекламних об’єктів

У Києві з метою легалізації доходів від реклами буде створено інформаційну базу всіх рекламних об’єктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, столичні фахівці зробили черговий крок для легалізації фінансових надходжень від користування комунальним майном. Так, Головне управління з питань реклами розробило новий порядок розміщення реклами на транспорті комунальної власності Києва, проект якого після обговорення планується затвердити в установленому порядку.

За словами Д.БАССА, проектом передбачено створення єдиної інформаційної бази, де зберігатимуться дані щодо всіх об’єктів реклами, оскільки нині міська влада не має повного уявлення ні про масштаби її розміщення, ні про реальні доходи від неї. Зокрема, буде інвентаризовано такі об’єкти, встановлено достовірну та відкриту інформацію про агенції, які розміщують рекламу, її фактичну вартість і строк дії відповідних договорів.

Удосконалений порядок передбачає також, що половина надходжень від розміщення такої реклами спрямовуватиметься транспортним підприємствам, а решта – до міського бюджету. Додаткові надходження спрямують на розвиток міської інфраструктури та, зокрема, на розбудову транспортної мережі.

За шість місяців 2007 року до спецфонду міського бюджету надійшло 44 млн. грн. від розташування рекламних конструкцій у місцях, що належать до комунальної власності. Це на 12 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.