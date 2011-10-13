КНМП подав закон про захист джерел інформації

Київська незалежна медіа-профспілка (КНМП) закликає депутатів Верховної Ради незалежно від політичних поглядів підтримати законопроект щодо забезпечення права журналістів на захист джерел інформації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КНМП.

У КНМП наголошують, що законопроект унеможливлює обшуки в офісах та помешканнях журналістів, захищає журналістів від вилучення інформації та носіїв інформації.

"Захист джерел інформації журналістів – світова практика. Наприклад, Асамблея Ради Європи оприлюднила такі рекомендації з приводу захисту джерел: "Розкриття інформації, що вказує на джерело, повинно допускатися лише у виняткових випадках, коли зачіпаються життєво важливі інтереси суспільства чи людини, і це може бути переконливо встановлено", - зазначили у прес-службі.

За інформацією КНМП, ВР планує розглянути проект законопроекту у першому читанні у сесійній залі з 18 по 21 жовтня.

"Норма про захист джерел є у законах про захист журналістів, але відсутня у Кримінально-процесуальному кодексі. Законопроект вносить зміни до КПК, прибирає розбіжності у законодавстві", - наголосили у КНМП.

У медіа-профспілці також зазначили, що необхідність прийняття такого документу стала очевидною після того, як у січні 2011 року міліція провела обшук у приміщеннях журналістки ІА "Поряд з вами" Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ та вилучила техніку та носії інформації.

У березні 2011 року українські журналісти за допомогою Київської незалежної медіа-профспілки та МГО "Інтерньюз-Україна" провели круглий стіл за участю народних депутатів, громадських діячів, журналістів та представників МВС України.

За результатами круглого столу було розроблено та зареєстровано у Верховній Раді проект закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України.

Даним законопроектом до переліку професій - нотаріуса, лікаря, психолога, священнослужителя - представників яких не можна допитувати як свідків з приводу інформації, що стала їм відома у процесі виконання їхньої роботи, додається професія журналіста.

Також законопроектом передбачається, що обшук і виїмка обладнання і носіїв інформації у журналіста можуть здійснюватися лише за вмотивованою постановою голови апеляційного суду за місцем проведення слідства на підставі подання прокурора області (АРК, міст Києва або Севастополя). При цьому, у такому поданні обов`язково повинно бути зазначено, що йдеться про обшук у журналіста.

Законопроект був підтриманий профільним Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та майже одноголосно - Комітетом з питань свободи слова та інформації.