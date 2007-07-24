Кількість піднятих цистерн на Львівщині досягла 13

Тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину 24 липня обстановка в зоні надзвичайної ситуації перебуває під повним контролем. Проводяться роботи з підняття і транспортування цистерн з жовтим фосфором. Піднято і завантажено на залізничні платформи 13 цистерн. На 2 цистернах здійснюються роботи з ліквідації пробоїн та тріщин. Повністю відновлено пошкоджену ділянку залізничної колії на одному напрямку руху, ведуться роботи з відновлення колії на другому напрямку руху. Укладено 25 м тимчасової колії для забезпечення роботи кранів. Цілодобово підтримується подача пожежної піни на пошкоджені цистерни та забруднену фосфором територію. Згідно із затвердженим планом проводяться роботи з рекультивації забрудненої фосфором території.

За результатами моніторингу довкілля (повітря, води, ґрунту, продуктів рослинництва) відхилень від діючих нормативів не виявлено.

На стаціонарному лікуванні в медичних закладах Львівської області знаходиться 167 осіб, з них 44 дитини та 14 рятувальників, які брали безпосередньо участь у гасінні пожежі, їх стан задовільний. Важких хворих немає.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяно 175 чол. особового складу та 41 одиницю техніки від МНС, 11 пожежних потягів Укрзалізниці, 203 чол. особового складу та 12 од. техніки МВС, 64 чол. особового складу та 22 од. техніки Міноборони, представники підприємства з виробництва жовтого фосфору - ТОВ "Казфосфат" Республіки Казахстан та 162 медичні працівники та 3 од. техніки, які задіяні до проведення профілактичних оглядів населення. До складу МНС залучені аварійно-рятувальні підрозділи хімічного захисту Державної (спеціальної) воєнізованої аварійно-рятувальної служби МНС з міст Дніпродзержинськ, Калуш, Кривий Ріг, Марганець та Миколаїв. Всього залучено 604 чол. та 89 од. техніки.

Управління ліквідацією наслідків аварії здійснює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з міністром МНС Нестором ШУФРИЧЕМ. Продовжує роботу урядова комісія, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося. Під час пожежі у повітря виділялися продукти хімічної реакції фосфору з повітрям, у результаті чого хмара зазначених речовин розповсюдилася на територію населених пунктів. У зону можливого хімічного забруднення потрапило 14 населених пунктів Буського та Радехівського районів Львівської області, у яких проживає близько 11 тис. чоловік.

Жовтий фосфор –отруйна, вогненебезпечна речовина, що може завдати суттєвої шкоди здоров’ю людини та навколишньому середовищу.