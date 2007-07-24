Що можна їсти й пити на ураженій території - експерт

Грунт, уражений фосфором у Львівській області, через рік перетвориться на удобрену територію, заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України, кандидат хімічних наук Дмитро ВОЛОЧНЮК.

«Є поняття “фосфатне добриво”, і через деякий час цей грунт, на який випав кислотний дощ, буде просто добре удобрений», - зазначив він. При цьому експерт додав, що ця територія буде удобрена вже наступного року. «І я сподіваюся, що люди, які там займаються сільським господарством, просто зберуть підвищений урожай», - сказав представник Інститут органічної хімії.

За словами експерта, «фосфорна кислота – це не токсична речовина, вона знаходиться в кожному організмі, в кожній рослині». Фосфорна кислота у вигляді кислотного дощу може згубно діяти на рослинність тільки у осередку ураження, «утім при попаданні в грунт через деякий час фосфорна кислота вже не є токсичною речовиною», а стає добривом”, - сказав він.

Д.ВОЛОЧНЮК також зазначив, що зараз паніка абсолютно недоречна, «все страшне, що було, вже відбулося». Експерт також порадив ретельніше ставитися до їжі з грядок. «Якщо вони зривають огірок, який потрапив під кислотний дощ, його просто треба добре промити і можна їсти – нічого страшного немає», - сказав він. Крім того, експерт не радить купатися в закритих водоймищах, якщо там не була проведена експертиза кислотності, а також не рекомендує пити воду з колодязів, адже туди з грунту могла потрапити кислота.

З приводу здоров`я людей експерт сказав, що серйозної небезпеки немає. «Добре, що пішов дощ, дощі локалізували вогнище ураження цієї хмари. Люди, які потрапили в цей час під кислотний дощ, їм, звичайно, не дуже добре, але до серйозних уражень це не повинно привести», - заявив він.

У той же час, здоров`я людей, які брали участь у ліквідації аварії, як сказав Д.ВОЛОЧНЮК, справді знаходиться під загрозою, адже вони дістали ураження токсичними продуктами горіння фосфору.