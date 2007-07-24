Грозові дощі, шквали, град - прогноз погоди

25 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, вдень і в північних та центральних областях грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 21-26°, у центральних областях до 31°. Лише у південній частині та східних областях утримається суха спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 33-38°. Вітер в Україні південно-західний, 5-10 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

26-27 липня утримається мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 26 липня у східній половині пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 17-22 м/с, вночі у більшості центральних областей та на Харківщині місцями сильні дощі; у північних областях вночі та вранці невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні, а 26 липня і на сході 17-22°; вдень у південній частині 26-31°, на решті території 26 липня 20-25°, 27 липня 24-29° ( в Карпатах вночі 7-12°, вдень 14-19°). На Закарпатті: без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 26 липня 22-27°, 27 липня 26-31° (в горах вночі 7-12°, вдень 14-19°).

28-29 липня у південній та східній частині переважно без опадів. На решті території місцями (28 липня в західних та північних областях, 29 липня в Карпатах - повсюди) пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура у південній частині вночі 16-22°, вдень 30-35°; на решті території вночі 12-18°, вдень 23-29°, у центральних та східних областях до 32°.

У м.Києві та області 25 липня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 23-25°; по області вночі 16-21°, вдень 21-26°.

26-27 липня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці 26 липня очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 26 липня 20-25°, 27 липня вдень 24-29° .

28-29 липня пройдуть короткочасні дощі, грози (29 липня місцями). Температура вночі 13-18°, вдень 23-29°.