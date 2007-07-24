Шуфрич попередив ”окремих ділків”

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ запевнив жителів Волинської області, які постраждали від сильного буревію, що пронісся регіоном 22-23 липня, що не залишиться в стороні цієї біди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, про це Н.ШУФРИЧ заявив сьогодні в селищі міського типу Турійськ, де міністр провів засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також Н.ШУФРИЧ оглянув пошкоджені будинки, поспілкувався з місцевими жителями, відвідав районні школу та лікарню.

Зокрема, міністр запевнив місцевих жителів, що уряд не залишиться в стороні цієї біди, попросив представників місцевої влади та Головного районного управління МНС підготувати відповідні документи щодо розміру збитків.

За словами Н.ШУФРИЧА, „компенсація постраждалим буде надаватися у двох формах. Кому зможуть надати допомогу будівельними матеріалами - буде надано. А хто вже щось сплатив самотужки, за наявності відповідних актів, які пройдуть через регіональну комісію з надзвичайних ситуацій і отримають експертне підтвердження в МНС, Мінекономіки та Мінфіні – отримають матеріальні компенсації відповідно до рішення уряду”.

Міністр наголосив, що до четверга має бути рішення місцевої комісії з питань надзвичайних ситуацій. “У п’ятницю ми чекаємо на документи для експертної оцінки в МНС. Тільки-но документи будуть у Києві - у п’ятиденний термін доведемо їх до розпорядження Кабінету міністрів щодо виділення коштів постраждалому регіону”, - заявив Н.ШУФРИЧ.

Крім того, він попередив „окремих ділків”, що торгують будівельними матеріалами, що у разі, якщо вони спробують нажитися на людській біді, “їх справами займеться прокуратура”.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок урагану, що днями пронісся Волинською областю, пошкоджено 1038 житлових будинків, залишено без електропостачання 210 населених пунктів, повністю повалено 250 гектарів лісу. 10 осіб постраждали внаслідок падіння дерев та гілок.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 23 липня видав указ “Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків стихійного лиха 22-23 липня 2007 року”. Яким, зокрема, доручив Кабінету міністрів України невідкладно створити спеціальну комісію з оцінки ситуації та забезпечення ліквідації наслідків стихійного лиха; розробити та затвердити у триденний строк план комплексних заходів щодо забезпечення ліквідації наслідків стихійного лиха. Згідно з указом Камбін має забезпечити ліквідацію наслідків стихійного лиха у Волинській області до 15 серпня.