Казахська сторона заперечує версію Рудьковського

Казахська сторона заперечує звинувачення в технічній несправності цистерн з жовтим фосфором, яка, за словами українських чиновників, нібито стала причиною "фосфорної аварії" в Львівській області. Про це сьогодні заявив керуючий директор ТОВ "Казфосфат" Кайрат Шотбаков, в ході телемосту Москва-Київ-Львів, присвяченого даній катастрофі.

РБК