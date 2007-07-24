Казахська сторона заперечує версію Рудьковського
15:39, 24 липня 2007Суспільство
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Заява директора ТОВ "Казфосфат"
Казахська сторона заперечує звинувачення в технічній несправності цистерн з жовтим фосфором, яка, за словами українських чиновників, нібито стала причиною "фосфорної аварії" в Львівській області. Про це сьогодні заявив керуючий директор ТОВ "Казфосфат" Кайрат Шотбаков, в ході телемосту Москва-Київ-Львів, присвяченого даній катастрофі.
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