Казахська сторона заперечує версію Рудьковського

15:39, 24 липня 2007
Суспільство
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Заява директора ТОВ "Казфосфат"

Казахська сторона заперечує звинувачення в технічній несправності цистерн з жовтим фосфором, яка, за словами українських чиновників, нібито стала причиною "фосфорної аварії" в Львівській області. Про це сьогодні заявив керуючий директор ТОВ "Казфосфат" Кайрат Шотбаков, в ході телемосту Москва-Київ-Львів, присвяченого даній катастрофі.

РБК

 

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