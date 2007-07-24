Пінчук дасть дружині Ющенка 10 мільйонів доларів
Унікальний шанс для хворих дітей
Фонд Віктора Пінчука надасть 10 млн. доларів на придбання надсучасного комплексу радіологічного обладнання для проекту «Дитячої лікарні майбутнього».
Як повідомили УНІАН у Фонді, про це сьогодні під час брифінгу за підсумками зборів наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» (головою гаглядової ради є Катерина ЮЩЕНКО), сказав президент Фонду Пінчука Томас ЕДМОН-ЛАРІТАЗ.
Це обладнання дасть можливість лікувати широкий спектр онкологічних захворювань у дітей різного віку за світовими стандартами.
Основою майбутнього радіологічного відділення стане комплекс, що складається з лінійних прискорювачів високої та низької потужностей. Лінійні прискорювачі дозволять ефективно здійснювати безопераційне лікування глибоко розташованих пухлини, а наявність спеціального симулятора дозволить виконати точну передпроменеву типометричну підготовку хворих і точно відтворити сеанс опромінення на лінійному прискорювачі.
Лінійні прискорювачі останнього покоління є медичними апаратами, чиї лікувальні можливості значно перевищують можливості апарату типу «Гамма-ніж», який попередньо планувалось придбати коштом Фонду Пінчука, йдеться у повідомленні.
Медичне обладнання такого класу та якості вперше надасть хворим українським дітям унікальний шанс отримати безкоштовне лікування в Україні, адже досі таку терапію можна проходити лише за кордоном.
Згідно з укладеним договором, Фонд «Україна 3000» планує забезпечити можливість лікування в Україні всіх дітей, які потребують такої допомоги, вже у 2009 році.
Створення радіологічного відділення Дитячої лікарні майбутнього дозволить не лише рятувати набагато більше дитячих життів, ніж це вдається сьогодні: можливості сучасних лінійних прискорювачів дозволять надавати необхідне лікування від 15 до 50 хворим дітям на день.