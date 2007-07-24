У дві цистерни фосфор збиратимуть ”практично вручну”

Україна посилить заходи безпеки при транспортуванні фосфору з Львівської області до Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту безпеки Міністерства транспорту та зв`язку України Юрій ГЕРЖОТ сьогодні в Києві під час телемосту «Москва-Львів-Київ» на тему «Фосфорна катастрофа в Україні: причини та наслідки».

«Міністерство транспорту розробляє нормативні акти щодо посилення безпеки при переміщенні небезпечних вантажів. Зокрема, при поверненні цистерн із фосфором до Казахстану поїзди рухатимуться при зниженні швидкості, в обхід великих міст і з додатковим прикриттям», - сказав Ю.ГЕРЖОТ.

Він уточнив, що додаткове прикриття означає використання додаткових вагонів і напіввагонів із піском між цистернами, в яких знаходитиметься фосфор.

У свою чергу, голова Львівської облдержадміністрації Петро ОЛІЙНИК повідомив, що фосфор перевантажено в напіввагони вже з 13-ти пошкоджених цистерн. При цьому напіввагони заварюються. «Дві цистерни - в дуже складному стані. Ми спеціальним валом відсікли територію й практично вручну збиратимемо фосфор», - сказав він.