Побиття кримських татар у Судаку: версія міліції

В Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму спростовують інформацію, поширену кримськотатарськими пікетниками, про те, що в ході знесення будівель на одній з так званих «галявин протесту» в Судаку було побито кількох кримських татар.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник ЦГЗ кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, сьогодні дійсно проводилася ліквідація будівель на самозахопленні, але "ніякого серйозного конфлікту не було".

«Коли зносили ці будиночки (невеликі будови, розміром два на два метри або навіть менше – УНІАН), сторож, який стеріг ці будови, бігав з каністрою бензину, кричав, що підпалить її», - розповів О.ДОМБРОВСЬКИЙ. За його словами, саме ця людина і була затримана правоохоронцями. Більше, за даними начальника ЦГЗ кримського ГУ МВС, нікого затримано не було. «Тим більше - нікого не було побито», - підкреслив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Судаку було проведено знесення будівель на двох «галявинах протесту». На першій «галявині протесту» знесення пройшло без ексцесів, на другій, за інформацією кримських татар, відбулася бійка. Як повідомив Назім САФАРОВ, знесення будов проводилося під наглядом правоохоронців. Спочатку, за словами Н.САФАРОВА, бульдозером були знесені декілька маленьких будиночків, потім приступили до знесення будинку кримського татарина похилого віку. «Бульдозерист вийшов з бульдозера, сказав, що не зноситиме цей будинок. Тоді в бульдозер сіли двоє «ментів» і почали зносити будинок», - розповів Н.САФАРОВ. За його словами, господар будинку не давав зносити будівлю, після чого «люди почали кидати в бульдозер камінням». «Яка може бути реакція, якщо у людини зносять будинок, а йому більше ніде жити?!» - обурився Н.САФАРОВ. Після цього, за його даними, виникла бійка, «міліціонери побили і затримали» кількох кримськотатарських пікетників. «Затримали 5-6 чоловік, зокрема господаря будинку», - повідомив Н.САФАРОВ.