Офіс статистики підрахував вартість всієї Великої Британії

Дослідники британського державного відомства національної статистики (Office for National Statistics) в своєму щорічному звіті підрахували, що всі фінансові й нефінансові активи Великобританії коштують 6,5 трильйона фунтів стерлінгів, причому 60 відсотків цієї суми припадає на нерухомість, пише газета The Guardian.

Загалом за 2006 рік вартість країни зросла більш ніж на 5 відсотків (326 мільярдів фунтів стерлінгів). Житлова нерухомість дорожчає швидше, її ринкова вартість за останні десять років, які при владі перебуває лейбористський уряд, збільшилася з 1,42 до 3,91 трильйонів фунтів стерлінгів.

З 1948 року, коли Великобританія коштувала 551 мільярд фунтів, королівство подорожчало в 11,7 раза. Темпи зростання цін на житло в середньому були вищі загальних. Зокрема, якщо в 1948 році будинок в Лондоні можна було купити за 3000 фунтів стерлінгів, то тепер в тому ж районі він коштує близько півтора мільйонів фунтів.

Вартість Росії, на відміну від Великобританії, вимірюється нерегулярно. У 2004 році країна в рамках відповідного проекту групи ФБК, РЕН-ТБ і газети "Ведомости" була оцінена в 34,5 трильйона рублів. А 2006 року агентство GMI оцінило не вартість, а бренд "Росія" в 663 мільярди доларів.

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