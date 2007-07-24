Чернігівський колегіум перебуває у стані між незадовільним і аварійним
23:20, 24 липня 2007Суспільство
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Пам`ятка потребує термінової реставрації
|Чернігівський колегіум
«Встановлено, що технічний стан пам’ятки незадовільний, а окремих елементів – аварійний», - сказав С.ЧЕРНЯКОВ.
За його словами, фахівці наголошують на необхідності проведення ремонтно-реставраційних робіт на цокольній частині стін, на фасадах, ремонті інженерних мереж тощо. Але, особливо непокоїть архітекторів та реставраторів стан покрівлі споруди. Вона виконана з оцинкованого заліза і потребує заміни, внаслідок замокання спостерігається руйнування дерев’яних конструкцій даху.
Довідка УНІАН. Чернігівський колегіум збудований за сприяння гетьмана Івана Мазепи. Його фундатором був визначний релігійний діяч, письменник та педагог Іван Максимович (1651-1715).
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