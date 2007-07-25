Жінка загинула в зіткненні двох ”мерседесів”

Сьогодні на Волині в ДТП потрапив маршрутний мікроавтобус. Одна жінка загинула, 12 чоловік травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля “Мерседес-Бенц-123”, рухаючись в напрямку м. Любомль зі сторони смт Шацьк, не врахувавши умови дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом ,,Мерседес-бенц-609Д”, який рухався в напрямку смт. Шацьк. Після чого автобус з`їхав у кювет.

В результаті ДТП одна пасажирка автомобіля “Мерседес-бенц-123” отримала смертельну травму, водій, пасажир автомобіля “Мерседес-бенц-123” та десять пасажирів автомобіля “Мерседес-бенц-609Д” отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.