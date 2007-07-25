Гриценко допоможе Волині гарячою їжею

Через два тижні наслідки стихійного лиха на Волині повинні бути повністю ліквідовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив 24 липня під час вечірнього засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій у Луцьку заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.

Він наголосив, що цей термін передбачено Указом Президента „Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків стихійного лиха 22-23 липня 2007 року", у якому перед Кабміном та органами місцевої влади поставлені конкретні завдання щодо оперативного проведення всього комплексу аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Напередодні В.БОНДАР разом з головою Волинської облдержадміністрації Володимиром БОНДАРЕМ відвідали постраждалі внаслідок негоди райони та міста, поспілкувалися із мешканцями тих населених пунктів, які зазнали найбільших втрат.

Як розповів заступник глави Секретаріату Президента, „люди дійсно опинились у ситуації, коли немає будматеріалів, немає будівельників, які можуть якісно виконати будівельні роботи, немає продуктів харчування і питної води. Частина будинків, які постраждали, за попередньою оцінкою робочої групи, не підлягає відновленню. Цих людей доведеться або переселити в інші будинки, які знаходяться в цьому чи сусідніх населених пунктах, або на місці зруйнованих збудувати нові оселі".

За словами Віктора БОНДАРА, для того, щоб якнайшвидше прийти на допомогу цим людям, треба діяти за таким принципом.

По-перше, ті райони які не постраждали, повинні терміново сформувати бригади будівельників і відправити їх у постраждалі райони. Голови райдержадміністрацій та їхні заступники будуть закріплені за окремими вулицями в постраждалих населених пунктах, і нестимуть персональну відповідальність за роботу своїх будівельних бригад.

По-друге, оперативно відновлювати електропостачання у населених пунктах, щоб люди мали елементарні умови для приготування їжі, а також були поінформовані про ситуацію та заходи, направлені на подолання наслідків ліквідації лиха.

По-третє направити туди польові кухні, оскільки є сім`ї, які не мають можливості приготувати їжу, а також не мають продуктів та питної води.

«Я мав особисту розмову з міністром оборони, ми домовилися, що Міноборони терміново направить у постраждалі райони Волині військові польові кухні й таким чином ми забезпечимо харчуванням і будівельників, які там працюватимуть над відновленням будівель, і тих людей, які не мають можливості приготувати гарячу їжу», - зазначив заступник глави Секретаріату Президента.

Також В.БОНДАР розповів, що більшість населення постраждалих районів не поінформоване про заходи, які вживатиме влада для ліквідації наслідків стихії. Він запропонував або видати спецвипуск районної газети, де роз`яснити ситуацію, або поїхати посадовцям у села і розказати людям про допомогу влади.

За інформацією першого заступника голови Волинської ОДА Віталія ЗАРЕМБИ, без даху над головою внаслідок стихії на Волині залишилося не менш як 37 сімей. При цьому він зауважив, що остаточна цифра може сягнути півсотні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок урагану, що днями пронісся Волинською областю, пошкоджено 1038 житлових будинків, залишено без електропостачання 210 населених пунктів, повністю повалено 250 гектарів лісу. 10 осіб постраждали внаслідок падіння дерев та гілок.