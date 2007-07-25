Росія ще думає, чи пропускати фосфорний поїзд

Рішення про транзит через територію Російської Федерації в Казахстан цистерн з жовтим фосфором з України поки що не ухвалено.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника прес-служби ВАТ "Російські залізниці".

"Нам необхідно провести повну технічну експертизу стану поїзда. Можливо, в Україну виїде комісія РЗ для проведення такої оцінки", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, після такої експертизи і можна буде приймати рішення, чи можливий транзит. Але навіть якщо позитивне рішення і буде прийнято, потрібен певний час для розробки маршруту проходження складу з фосфором, сказав представник РЗ. Поки що можна лише точно сказати, що такий маршрут піде в обхід населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестір ШУФРИЧ повідомив, що Росія погодила транзит цистерн з фосфором по своїй території у напрямку Казахстану.