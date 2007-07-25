На місці фосфорної аварії споруджують дамбу

Військовослужбовці Збройних Сил України, разом з іншими спецпідрозділами продовжують проведення планових заходів з ліквідації наслідків аварії поблизу Ожидова на Львівщині.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, станом на 12.00 офіцерами та військовослужбовцями служби за контрактом зібрано понад 1400 кілограмів фосфору та закладено близько 800 мішків з сумішшю в дамбу для утримання забрудненої води.

Герметизовано 2 цистерни та ведеться підготовка до завантаження на залізничні платформи. Решта цистерн очищуються ззовні від жовтого фосфору особовим складом 704-го окремого полку РХБ захисту 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України. До рекультивації забрудненої фосфором території залучено 5 бригад цього полку у кількості 15 осіб.

Чотири одиниці спеціальної техніки АРС-14 залучені до подачі піни на пошкоджені цистерни та забруднену територію, підвозу води для заправки піноутворювачів та ще дві для заправки водою пожежних автомобілів.

Військовослужбовці 28-го спеціального епідеміологічного загону Західного регіону Збройних Сил України проводить забір проб на визначення сполук фосфору у регіонах можливого забруднення Львівської області. За результатами досліджень перевищення гранично допустимої концентрації сполук фосфору в повітрі, воді та на суші не виявлено.

У військово-медичному клінічному центрі Західного регіону на даний час перебуває 60 осіб. Стан їх здоров’я задовільний. В реанімаційному відділенні на сьогоднішній день не має жодного постраждалого від аварії потягу з фосфором.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидів Львівської залізниці внаслідок нез`ясованих обставин сталася аварія вантажного потяга. У складі потягу знаходилося 58 вагонів, у тому числі 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоотримувач - Польща (станція Оклеса). Внаслідок аварії зійшло з колії 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілося.