Погода на 26-30 липня

Завтра у північних, східних, а вночі і в більшості центральних областей України очікуються короткочасні дощі, грози; вночі на півночі Лівобережжя та в Дніпропетровській області місцями сильні дощі, подекуди град.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; у південній частині та в Приазов`ї вночі 17-22°, вдень 26-31°. На Закарпатті - без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 23-28° (у горах вночі 5-10°, вдень 14-19°).

27-28 липня - невелика та мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 27 липня на крайньому заході, 28 липня у західних, північних та місцями центральних областях короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 27 липня 11-16°, 28 липня 14-19°, на півдні 16-21°; вдень в західних та північних областях 24-29°, на решті території 27-32°, 28 липня на півдні до 35°. На Закарпатті - 27 липня переважно без опадів, 28 липня короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 27 липня 26-31°, 28 липня 24-29° (в горах вночі 8-13°, вдень 16-21°).

29-30 липня - у західних, північних та місцями центральних областях місцями (30 липня на заході повсюди) короткочасні дощі, грози; температура вночі 12-18°, вдень 24-29°, 30 липня у західних областях місцями 19-23°. На решті території переважно без опадів; температура вночі 17-23°, вдень 30-36°, 30 липня місцями 37-39°. На Закарпатті місцями (30 липня повсюди) короткочасні дощі, грози; температура вночі 13-18°, вдень 29 липня 25-30°, 30 липня 20-25° (у горах вночі 9-14°, вдень 13-18°).

У Києві та області у четвер очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°; по області вночі 11-16°, вдень 20-25°.

27-28 липня - невелика та мінлива хмарність. 27 липня без опадів, 28 липня короткочасні дощі, грози (вдень місцями). Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 27 липня 11-16°, 28 липня 14-19°; вдень 24-29° .

29-30 липня - місцями короткочасні дощі, грози; температура істотно не зміниться.