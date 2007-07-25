Українські таксисти погрожують перекрити дороги

Українські таксисти готові перекрити дороги, якщо Міністерство транспорту і зв`язку не скасує ряд своїх наказів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Профспілки таксистів України Василь ПОПИК.

За його словами, зокрема, таксисти протестують проти запланованої у вересні заміни індексної нумерації телефонів спеціальних служб, зокрема й виклику таксі.

Крім того, таксисти протестують проти спільного наказу Мінтрансзв’язку і МВС щодо нерегулярних пасажирських перевезень і проти розробленого Мінтрансзв’язку проекту постанови Кабінету міністрів про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автотранспорту.

«Ми відразу після прес-конференції їдемо до міністра транспорту і передамо йому лист з нашими вимогами. Ми даємо 30 днів владі, щоб вона відповіла нам і зробила певні кроки нам назустріч. Коли 30 днів мине, ми реагуватимемо так, як ми вміємо: ми вміємо перекривати дороги, перекривати Київ, перекривати митницю», - заявив В.ПОПИК.

За його словами, зміна телефонних номерів на складніші вдарить по бізнесу таксистів, тому що вже «розкручені» короткі номери планують замінити на інші, довші. Як приклад В.ПОПИК назвав телефонний номер таксі «050», який з 5 вересня, згідно з нововведенням, буде замінений на «1639». «Телефон «050» розкручували 10-15 років, і вклали в це великі кошти», - відзначив він.

В.ПОПИК вважає ренумерацію незаконною, такою, що порушує права підприємців. Він також заявив, що ренумерація проводилася без узгодження з громадськістю і операторами ринку.

Як наголошувалося на прес-конференції, в цьому питанні таксистів підтримують й інші організації, що використовують короткі номери, - Інформаційний холдинг 059, клініка «Медіком» («055»).

У свою чергу президент Союзу перевізників України Богдан ЛЯШУК зазначив, що спільний наказ Мінтрансзв’язку і МВС вводить обмеження на здійснення нерегулярних пасажирських перевезень.

На думку В.ПОПИКА, цей наказ тільки розширить перелік органів, до яких необхідно звертатися для отримання дозволів, проте не вирішить проблему нелегальних перевізників. За його словами, якщо деякі перевізники раніше не виконували умови ліцензування, то вони не виконуватимуть їх і за нових умов.

Як повідомляв УНІАН, у вересні «Укртелеком» змінить телефонні номери екстрених, аварійних та інших служб. Зміни відбудуться у зв`язку із заміною аналогового вузла спецслужб на цифровий, а також у зв`язку з переходом на нову систему нумерації відповідно до Національного плану нумерації України.

Зокрема, з двозначних на тризначні номери будуть переведені екстрені номери пожежної служби - "01" на "101", міліції - "02" на "102", швидкої допомоги - "03" на "103", аварійної служби "Київгаз" - "04" на "104", довідкової служби - "09" на "109" та ін.

Також будуть змінені або переведені з тризначних на чотиризначні короткі номери інформаційно-довідкових служб Києва: міськдовідка - з "059" на "1610", інформаційно-довідкова служба Київської міської влади - з "051" на "1651" та ін.

Національний план нумерації України затверджений наказом Міністерства транспорту і зв`язку №1105 від 23 листопада 2006 р.

Крім того, 22 червня набув чинності спільний наказ Міністерства транспорту і зв`язку і МВС №450/167, яким затверджуються Основні вимоги щодо створення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних перевезень. Наказ встановлює єдині вимоги до автоперевізників, водіїв при організації перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень і визначає порядок узгодження цих перевезень з Державтоінспекцією МВС України і Головавтотрансінспекцією Мінтрансзв’язку.

При цьому вимоги наказу стосуються саме перевізників, а не замовників послуг. Зокрема, в даних вимогах закріплена норма щодо перевезення дітей. Згідно з документом, автомобільний перевізник може здійснювати нерегулярні перевезення дітей тільки за умови узгодження маршруту і розкладу руху із замовником - закладом освіти, а також за наявності відповідального за супровід дітей під час поїздки, а на групу з 30 і більш за дітей - також медичного працівника.

В цілому, згідно з наказом, для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень автоперевізник зобов`язаний забезпечити укладення письмового договору про послугу з нерегулярних пасажирських перевезень, проведення передрейсового медичного огляду водія автобуса, яким виконуватиметься поїздка; проведення передрейсового контролю технічного і санітарного стану автобуса; проведення цільового інструктажу з безпеки дорожнього руху; водія необхідною документацією.

Автомобільний перевізник, який здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, повинен мати ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом і ліцензійні картки на кожен автобус. Крім того, він надає автобуси, які відповідають вимогам безпеки перевезень.