В Оренбурзі (Росія) відбудеться урочисте відкриття „Українського подвір’я”

В Оренбурзі (Росія) в культурному комплексі “Національне село” відбудеться урочисте відкриття „Українського подвір’я”. До події приурочені заходи: показ художніх, документальних і мультиплікаційних фільмів, “шевченківські читання”, знайомство з експозицією музею-гауптвахти Тараса Шевченка, музею української культури і побуту, відкриття бібліотеки та кафе національної кухні. Планується проведення обласного свята української культури, в рамках якого відбудеться гала-концерт за участю кращих українських колективів Оренбурзької області. В урочистих заходах візьме участь Тимчасовий повірений у справах України в РФ Леонід Осаволюк. Телефон: +7 3532 – 78 – 60 – 94. email для акредитації: office29@gov.orb.ru.