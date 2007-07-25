Українські рушники поїдуть до Лувра

Директор Паризького Лувру Анрі ЛОРЕТТ, головний зберігач фондів Жан ДЮПОН та директор французького центру у м. Києві Матьє АРДЕН відвідали Чернігів.

Як повідомили УНІАН у Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній», мета візиту – знайомство з історичними пам’ятками та відбір експонатів для виставки «Свята Київська Русь», що відбудеться у Луврі у 2010 році.

Французькі гості побували на чернігівському Валу – ознайомилися з експозицією Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського, відвідали Спасо-Преображенський і Борисоглібський собори, Колегіум. А також побували в Антонієвих печерах, які можуть стати одним із чудес України.

«Найбільшу увагу французів привернули українські рушники і коштовності», - зазначив працівник заповідника. І додав, що керівництво заповідника запросило директора Лувру А.ЛОРЕТТА на святкування 40-річчя «Чернігова стародавнього», що відбудеться восени.

У Чернігові також сподіваються, що кращі експонати, які відберуть на виставку з Чернігівщини, допомагатимуть місцевим храмам потрапити під охорону і фінансування ЮНЕСКО.