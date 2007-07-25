В Івано-Франківську пройшли заходи до Дня визволення від фашистів

Сьогодні в Івано-Франківську пройшли заходи, присвячені 63-й річниці визволення міста від фашистських загарбників.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, з нагоди 63-ї річниці визволення міста біля братських могил радянських воїнів на міському кладовищі по вулиці Київській священики Української православної церкви Московського патріархату відслужили панахиду та освятили пам’ятний хрест.

У заходах взяли участь генеральний консул Російської Федерації у Львові Євгеній ГУЗЄЄВ, народний депутат України V скликання Ігор ЗВАРИЧ, голова Івано-Франківської обласної організації Комуністичної партії України Михайло СТУЛА, представники облдержадміністрації, міської ради, ветерани Великої Вітчизняної війни, громадськість обласного центру.

До пам’ятного хреста поклали корзину з квітами від прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Також сьогодні з нагоди відзначення 63-ї річниці визволення міста Тлумач Івано-Франківської області від фашистських загарбників біля пам’ятника воїнам-визволителям відбулися панахида та мітинг-реквієм. Ветеранам війни вручено пам’ятні альбоми.

Довідка УНІАН. Івано-Франківськ було визволено від німецько-фашистських загарбників 27 липня 1944 року.