Міліція затримала психічно хворого, який завдав 16 ножових поранень кіоскеру

Співробітники міліції затримали 25-річного психічно хворого жителя Вінниці за підозрою у скоєнні вбивства продавцю кіоску з цигарками.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у центрі громадських зв’язків УМВС у Вінницькій області.

Відповідно до повідомлення, 17 липня до кіску зайшов підозрюваний, який у той час був у стані алкогольного сп’яніння, й став вимагати у 41-річної жінки цигарки.

Жінка зробила йому зауваження, щоб не ходив п`яним. У відповідь молодик дістав ножа й завдав їй 16 ножових поранень, три з яких - в серце.

Залита кров’ю жінка ще змогла виповзти на вулицю, де її побачили люди і викликали швидку допомогу. Але медики не змогли врятувати життя потерпілій - від втрати крові вона померла дорогою в лікарню.

За словами начальника відділу карного розшуку Вінницького міського відділу міліції підполковника міліції Олександра ПІДОПРИГОРИ, підозрюваний, який перебуває на обліку в психоневрологічній лікарні, затриманий й перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу.