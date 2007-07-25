9 соціальних ініціатив Ющенка ”не можуть бути предметом торгу” з урядом

Секретаріат Президента України наполягає на необхідності реалізації в 2008 році соціальних ініціатив глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Служби соціальної політики Секретаріату Президента Павло РОЗЕНКО сьогодні на брифінгу.

«Всі соціальні ініціативи Президента мають бути реалізовані в бюджеті на 2008 рік. Це є нашими параметрами. І якщо уряд самостійно не здатний, так би мовити, реалізувати ці ініціативи, ми готові проконсультувати наше бачення можливості їх вмонтування в бюджету на 2008 рік», - сказав П.РОЗЕНКО.

За його словами, Секретаріат Президента направив уряду всі пропозиції. «Ми хочемо знати офіційну точку зору уряду на соціальні ініціативи Президента. Всі розрахунки передано до Міністерства фінансів і уряду ще місяць тому. Ми хочемо відповіді на питання. Дев`ять соціальних ініціатив є абсолютно реальними і не є предметом торгу між Президентом і урядом», - зазначив він.

Керівник Служби соціальної політики Секретаріату Президента також вважає, що економічна база дозволяє реалізувати ініціативи В.ЮЩЕНКА в повному обсягу. «Враховуючи досвід 2005-2006 років, коли темпи зростання соціальних виплат були набагато вищими, ми можемо абсолютно чітко сказати, що реалізація цих ініціатив приведе тільки до одного – поліпшення життя громадян. Це не ті обсяги і не ті масштабні реформи, які могли б призвести до якоїсь кризи. Інфляція виникає тоді, коли це зроблено штучно за рахунок продукування грошей. А сьогодні гроші є, і ніхто не буде їх забирати з капітальних витрат або інших важливих для держави завдань. Додатковий ресурс – необхідно коректно розрахувати обсяг ВВП», - сказав П.РОЗЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Президент України В.ЮЩЕНКО, перебуваючи в Рівненській області, презентував в Острозькій академії свої соціальні ініціативи. Зокрема, він зазначив, що в Україні з 2008 року необхідно істотно переглянути соціальні стандарти у бік збільшення.

За його словами, останні сім років економіка країни перебуває у стані підйому і, зокрема, сьогодні рівень ВВП становить 8%, і необхідно використовувати такий стан економіки для поліпшення життя людей.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО виступає за збільшення з 1 січня 2008 року мінімальної зарплати до 500 грн. і введення нової тарифної сітки для бюджетних працівників.

В.ЮЩЕНКО також висловився за підняття рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери. Президент розкритикував невиконання норми закону, відповідно до якої мінімальний розмір середньої зарплати бюджетника має дорівнювати середній зарплаті по економіці.

В.ЮЩЕНКО також відзначив необхідність удвічі збільшити грошове забезпечення військовослужбовців.

Крім того, Президент запропонував збільшити коефіцієнт страхового стажу, що дозволить збільшити трудові пенсії приблизно на 35%.

В.ЮЩЕНКО також вважає, що допомога при народженні другої дитини має бути збільшена до 15 тис. грн. При цьому він зазначив, що йдеться не про дуже великі кошти, і висловив переконання, що ці кошти можна знайти в бюджеті. Президент звернув увагу, що впровадження такої допомоги сприяло підвищенню коефіцієнта народжуваності в Україні, чого не було довгі роки.

Ще однією ініціативою Президента є підвищення рівня допомоги на одну дитину в багатодітних сім`ях до 50% прожиткового мінімуму.

В.ЮЩЕНКО також ініціює підвищення зарплат для працівників освіти, культури і медичної сфери, які працюють в селах, і підвищення студентам-сиротам стипендій до 1 тис. 50 грн.