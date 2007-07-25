Турчинов: Завдання РНБО - поставити перед урядом бюджетні завдання

Міністерство фінансів України пропонує Раді національної безпеки і оборони і Секретаріату Президента відтермінувати ухвалення рішення про встановлення видатків для силових відомств до формування балансу державного бюджету на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінфіну, з такою пропозицією виступив заступник міністра фінансів Сергій РИБАК сьогодні під час робочої зустрічі з першим заступником секретаря РНБО Олександром ТУРЧИНОВИМ, керівником Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Володимиром МАТВІЙЧУКОМ, фахівцями Мінфіну та РНБО, на якій обговорювалось питання підготовки проекту рішення Ради національної безпеки та оборони щодо фінансового забезпечення силових відомств у 2008 році.

За словами С.РИБАКА, рішення РНБО, оформлене Указом Президента – це документ прямої дії. Однак, на цьому етапі, доки не сформовано баланс бюджету і видатки на силові відомства не ув’язані з іншими видатками, в тому числі й соціальними, вести мову про визначення окремих напрямків бюджету некоректно. “Силові Міністерства, які і інші головні розпорядними бюджетних коштів, відповідно до Бюджетного кодексу, мають захистити свої пропозиції щодо видатків. Якщо ж в результаті роботи над проектом бюджету будуть сформовані інші обсяги фінансування силових міністерств, ніж це буде передбачено в Указі Президента, - а вони можуть бути як більші, так і менші, - виникне іще одна законодавча колізія”, - зазначив С.РИБАК.

Разом з цим, він повідомив, що сьогодні уряд активно працює над формуванням показників державного бюджету і, фактично, Мінфін сформує баланс бюджету-2008 вже у середині серпня.

В.МАТВІЙЧУК, за інформацією прес-службі Мінфіну погодився, що “готувати рішення Президента, які не будуть виконуватись – це неправильно”, і треба спільно знайти підхід до обсягів фінансування силових відомств. Розпочинати цю роботу, на думку В.МАТВІЙЧУКА, потрібно з розгляду параметрів бюджету наступного року – з обсягів зростання ВВП, приросту мінімальної зарплати тощо. Саме ці питання за ініціативи Мінфіну розглядатимуться на наступній спільній нараді за участю Апарату РНБО та Секретаріату Президента.

Як повідомив О.ТУРЧИНОВ, завдання РНБО - поставити перед урядом бюджетні завдання та орієнтири. За його словами, у членів РНБО - представників силових відомств - є можливість зняти розбіжності з Міністерством фінансів щодо проекту рішення РНБО ще на етапі його підготовки.

За результатами наради було висловлено згоду щодо необхідності додатково опрацювати ті завдання, які будуть окреслені бюджетом 2008 року для силових структур з огляду на необхідність їх розвитку та ефективного використання коштів бюджету, повідомили у прес-службі Мінфіну.