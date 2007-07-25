Нова програма безпеки дорожнього руху матиме ”дуже багато різних складових”

В Україні планується підготувати нову програму безпеки дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО.

За його словами, програма буде мати дуже багато різних складових.

Він зауважив, що у її реалізації візьмуть учість Міністерство внутрішніх справ, Міністерство транспорту, Міністерство освіти, Мінохорони здоров’я, Державна служба автомобільних доріг та декілька інших відомств.

При цьому, за словами заступника міністра, кожне з цих відомств відповідно до нової програми буде виконувати притаманні виключно йому функції і відповідати за свою ділянку роботи.

М.КОРНІЄНКО також зазначив, що програму планується підготувати та затвердити протягом двох місяців, тобто приблизно до середини вересні.

Заступник міністра додав, що на даний момент поки важко сказати, скільки коштів вона потребуватиме.