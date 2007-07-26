Буковинські заробітчани живлять банківську систему

За I півріччя 2007 року банківськими та фінансовими установами Буковини виплачено фізичним особам за закордонними переказами, в т.ч. за міжнародними платіжними системами, майже 61 млн. доларів США та понад 11 млн. євро.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління Національного банку України в Чернівецькій області.

Водночас, з початку року мешканцями краю за межі України переказано 1,8 млн. доларів США та майже 170 тис. євро.

За інформацією прес-служби, з початку року на Буковині відкрито одну філію та 12 банківських відділень. Результатом цього стало зростання коштів населення на рахунках в установах банків регіону.

Станом на 1 липня 2007 року питома вага депозитів фізичних осіб у структурі зобов’язань становила 81,8%, а темп їх приросту за січень-червень становив 17,4%. Строкові вклади фізичних осіб становили 83,2% від загальної суми вкладів фізичних осіб. Населення віддає перевагу внескам в іноземній валюті, які становили 51,7% від загальної суми вкладів фізичних осіб.

Крім цього, вимоги установ банків за кредитами, наданими фізичним особам, за січень-червень 2007 року збільшились на 38,9%. При цьому, за даними прес-служби, установи банків Буковини в цілому протягом кварталу спрацювали прибутково.

Довідка УНІАН. У Чернівецькій області діють та активно розвиваються установи 32 банків України. Загалом у регіоні функціонує 25 філій та 349 безбалансових відділень, які надають повний спектр банківських послуг.