Президент Молдови заборонив продавати вино до Росії

Президент Молдови Володимир ВОРОНІН заборонив державному агентству "Молдова-Вин" видавати акцизні марки на алкоголь, поки всі молдавські виробники вина не будуть допущені на російський ринок. Про це повідомляє ІА REGNUM.

Він заявив, що не дозволить "російським бюрократам" нав`язувати республіці невигідні умови експорту. "Ми однозначно не працюватимемо за тими схемами, які пропонують керівники якихось російських відомств, навіть якщо вони себе б`ють в груди, що вони там найважливіші і найголовніші", - сказав президент. "І ніякі окремі підприємства не продаватимуть молдавські вина в Росії, - додав В.ВОРОНІН. - Або всі, або ніхто".

Як повідомлялося, ввезення молдавських вин до Росії було заборонене в березні 2006 року за розпорядженням Росспоживнагляду, який виявив там якісь шкідливі домішки. Через кілька місяців президенти двох країн начебто домовилися про відновлення постачань, проте заборона продовжувала діяти.

У середині липня 2007 року Росспоживнагляд нарешті дозволив ввозити продукцію трьох виробників: "Вісмос" "Калараш-дівін" і "Букет Молдавії", які, як відзначає ІА "БАСА-пресс", належать російським інвесторам.

Раніше ЗМІ повідомляли про додаткові умови, які Москва виставила Кишиневу на переговорах про відновлення постачань: зокрема, молдавським виробникам пропонувалося здійснювати експорт тільки через російську держкомпанію "Союзплодоімпорт", а також переоформити на неї найбільш популярні торгові марки місцевого алкоголю.