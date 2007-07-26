У мерії Києва назвали винних в обвалі тунеля метро

У сьогоднішньому номері “Коммерсантъ"повідомляє про те, що вчора закінчився термін, до якого мали бути оприлюднені причини обвалу в тунелі метро на Сирецько-Печерській лінії столиці.

На сьогоднішній день, комісія з розслідування причин аварії ухвалила лише попереднє рішення, згідно якому винними в події є холдингова компанія "Київміськбуд" і Завод залізобетонних конструкцій ім. С.Ковальської, які вели будівництво підземної стоянки над тунелем метрополітену. Рішення комісії також передбачає припинення всіх будівельних робіт над тунелями метро і внесення істотних змін у правила забудови на таких ділянках.

За інформацією Ъ, компанії, які названі винними в аварії, з рішенням комісії не згодні і ведуть переговори з членами комісії. Через це, за словами виконуючого обов`язки заступника глави Київської міськдержадміністрації (КМДА) Івана Салія, ухвалення остаточного рішення може затягнутися ще на тиждень.

На заводі, як і в "Київміськбуді" відмовляються коментувати ситуацію до підписання мером рішення комісії. Чи збираються вони відшкодовувати збитки, дізнатися так і не вдалося.