Фосфорний потяг, що рухається за ”таємним” маршрутом, завтра виїде з України

Поїзд із фосфором залишить межі України завтра ввечері, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

При цьому в прес-службі не уточнили, за яким маршрутом рухається поїзд і через який пункт пропуску на кордоні він виїде з України.

У прес-службі нагадали, що сьогодні о 04.00 поїзд із цистернами вирушив із Львівської області до Казахстану. Як зазначають в «Укрзалізниці», цистерни завантажені в напіввагони й надійно закріплені. Поїзд перевозиться з урахуванням усіх норм і правил перевезення небезпечних вантажів. Рух цистерн супроводжують два пожежні поїзди.

На маршруті проходження поїзда вживаються додаткові заходи безпеки руху. Зокрема, поїзд йтиме в обхід великих населених пунктів України, маршрут руху цистерн попередньо перевірено по кожній колії й стрілочному переводу. Поїзд також об`їжджатиме станції обхідними коліями. Крім того, будуть встановлені загороджувальні поїзди.

На всьому шляху проходження поїзда чергують спеціальні бригади, до складу яких входять колійники, фахівці вагонного й локомотивного господарств, керівники станцій.