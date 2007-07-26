І знову спека...

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 27-32°. На Закарпатті також без опадів, температура вночі 10-15°, вдень 24-29° (у горах вночі 7-12°, вдень 14-19°).

28 липня синоптики Українського Гідрометцентру передбачають у західних і північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі 17-22°, вдень 31-36°; на решті території вночі 13-18°, вдень 24-29°, у східних і центральних областях 28-33°. На Закарпатті місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 13-18°, вдень 26-31° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

29 липня очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних, північних і центральних областях. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі 17-22°, вдень 31-36°; на решті території вночі 13-18°, вдень 24-29°, у західних областях 21-26°. На Закарпатті короткочасні дощі з грозами, температура вночі 13-18°, вдень 26-31° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

30 липня дощі з грозами передбачаються лише в західних областях. Температура істотно не зміниться, лише у східних областях підвищиться, в західних областях вдень знизиться на 2-4°. На Закарпатті температура вдень знизиться на 3-5°.

31 липня в західних, північних та місцями центральних областях дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура у східних областях підвищиться, в західних і в північних областях вдень знизиться на 2-4°. На Закарпатті часом дощі, грози; температура вночі істотно не зміниться, вдень знизиться на 3-5°.

27 липня у Києві та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.

28 липня очікується мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

29 липня передбачаються короткочасні грозові дощі. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

30 липня переважно без опадів, температура істотно не зміниться.

31 липня часом дощі, грози. Температура вдень знизиться до 21-26°.