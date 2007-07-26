Ющенко зустрінеться з Дюрчанем

У п`ятницю, 27 липня цього року Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною Катериною ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Закарпатської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, під час поїздки у Мукачевому глава держави зустрінеться з прем’єр-міністром Угорської Республіки Ференцем ДЮРЧАНЕМ.

В.ЮЩЕНКО і Ф.ДЮРЧАНЬ проведуть робочу бесіду, під час якої планується обговорити питання співробітництва України та Угорщини в енергетичній сфері, транспортній галузі (зокрема, співробітництва на спільному державному кордоні), регіональної взаємодії.

Подружжя ЮЩЕНКІВ та Ф.ДЮРЧАНЬ з дружиною Кларою ДОБРЕВ візьмуть участь у церемонії відкриття виставки творів художника Міхая Мункачі.

Також заплановано, що В.ЮЩЕНКО і Ф.ДЮРЧАНЬ зроблять короткі заяви для ЗМІ та дадуть відповіді на запитання журналістів.