На Миколаївщині зіткнулися 4 автомобілі: є жертви

Вчора у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої одна людина загинула, і шестеро отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 25 липня о четвертій годині ранку на 123 км автодороги Ульянівка-Миколаїв водій автомобіля "Sеат", рухаючись в напрямку м. Вознесенськ, відволікся від керування і виїхав на смугу зустрічного руху. Тут він допустив зіткнення з напівпричепом "Robuste Kaiser" вантажного автомобіля "DAF 95" та автомобілем "ВАЗ 21013", що рухалися в зустрічному напрямку, після чого на автомобіль "ВАЗ 21013" наїхав автомобіль "Volvo 460", який рухався позаду.

В результаті ДТП один пасажир автомобіля "ВАЗ 21013" загинув на місці пригоди, а троє пасажирів автомобіля "Seat", водій автомобіля "Volvo" та двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ 21013" отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Травмованих доставлено до Вознесенської ЦРЛ каретою "Швидкої допомоги".