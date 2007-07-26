МВС перетасує свої кадри

Міністерство внутрішніх справ України має намір посилити кадрову політику в органах внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра внутрішніх справ із кадрових питань Микола ПЛЕХАНОВ.

За його словами, міністерство почало вживати заходів для того, щоб призначення в міліції не проводилися безсистемно й безконтрольно. Заступник міністра сказав, що за останніх два роки питання кадрового забезпечення жодного разу не розглядалися на засіданнях профільної колегії. "Призначення проводилися безсистемно й безконтрольно. Професійне ребро керівних кадрів виявилося розмитим", - вважає М.ПЛЕХАНОВ.

За його словами, 89% співробітників органів внутрішніх справ середньої ланки мають стаж до 2 років, не зважаючи на те, що для роботи на таких посадах потрібен досвід більше 5 років.

М.ПЛЕХАНОВ також повідомив, що тепер призначення проводитимуться колегіально. При цьому спочатку відбиратимуться кандидати на вакансію за професійними якостями й досвідом роботи, а потім ці кандидати в Академії МВС і профільних підрозділах МВС складатимуть іспити, заліки й нормативи. І лише після цього Колегія МВС ухвалюватиме рішення про призначення на посаду.

Заступник міністра зазначив, що МВС також мінятиме процедуру присвоєння звань: тепер вона проводитиметься на профільних колегіях.

М.ПЛЕХАНОВ додав, що МВС має намір скоротити чисельність Департаменту внутрішньої безпеки: з 1170 співробітників до 603 осіб.