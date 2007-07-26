Черновецький закручує гайки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження, яким встановлюються додаткові умови при призначенні часткових компенсацій для громадян, які мають борги з оплати житлово-комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за словами заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, основними положеннями розпорядження КМДА „Про внесення змін та доповнень до Порядку надання часткових компенсацій населенню міста Києва на оплату житлово-комунальних послуг" є посилення відповідальності громадян за своєчасну оплату житлово-комунальних послуг та забезпечення адресності надання компенсацій малозабезпеченим верствам населення.

Згідно з розпорядженням, з 1 липня 2007 року встановлено, що у разі виникнення заборгованості за житлово-комунальні послуги до 1 грудня 2006 року, компенсація призначається за умови укладення договорів про реструктуризацію цієї заборгованості. У разі виникнення заборгованості після 1 грудня 2006 року громадянин набуває право на призначення компенсації на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення цієї заборгованості.