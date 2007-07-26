Азаров обіцяє стабільність курсу гривні

Уряд має намір забезпечувати стабільність курсу гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

«Ми утримуватимемо курс гривні абсолютно стабільний», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що щодо курсу національної валюти уряд проводить постійні консультації з Національним банком України.

Як повідомляв УНІАН, на думку начальника відділу випуску фінансових інструментів «Укрсоцбанку» Еріка НАЙМАНА, без штучно утримуваної Нацбанком прив`язки національної валюти до долара курс гривні за півроку міг би зміцнитися до 4,8-4,5 грн. за 1 дол. Банкір стверджує, що за деякими оцінками, реальний курс гривні не має перевищувати 3 грн. за 1 дол.

На початку липня НБУ заявив, що не бачить підстав для змін курсової політики в найближчій перспективі.

Довідка УНІАН. У квітні 2005 року Національний банк України провів ревальвацію гривні. НБУ з 21 квітня 2005 року встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 5,05 грн. за 1 дол., що на 14 копійок вище, ніж 20 квітня 2005 року.

До сьогоднішнього дня Нацбанк утримував курс національної валюти на встановленому тоді рівні - 5,05 грн. за 1 дол. США.

В Основах грошово-кредитної політики на 2007 рік встановлено курсовий коридор національної валюти в межах 4,95-5,25 грн./дол.