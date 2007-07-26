«Мистецький арсенал» буде утримуватись за державні кошти

Державне підприємство «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» внесено до переліку закладів мистецтва, видатки на утримання яких здійснюються з державного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури та туризму України, відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв на засіданні 26 липня.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Штрабаг» (Strabag, Австрія-Німеччина) стала переможцем тендеру на проведення робіт із реставрації комплексу «Мистецький арсенал».

Будівництво першої черги Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» у Києві обійдеться в 1,3 млрд. грн.

За даними проектної організації, що розробляла проект комплексу - «УкрНДІпроектреставрація», він буде двоповерховим плюс три підземні поверхи.

Загальна площа комплексу разом із підвальними приміщеннями у дворі становитиме 71,4 тис. кв. м, корисна - 49,3 тис. кв. м.

Площа музеїв і виставкових залів комплексу становитиме 17 тис. кв. м, виставково-інформаційного центру, включаючи концертний зал, - 12 тис. кв. м., підземний технічний блок займе 4 тис. кв. м, підземний паркінг - 10,3 тис. кв. м.