Казахські залізничники звинувачують у ”фосфорній аварії” українських колег

Причиною техногенної катастрофи в Львівській області, де перекинулися цистерни з жовтим фосфором, що належать АТ "Казфосфат", стало порушення технології виробництва при ремонтних роботах на колії, йдеться в повідомленні прес-служби компанії "Залізниці Казахстану".

"Умови перевезень небезпечних вантажів були дотримані й відповідали вимогам правил перевезень вантажів та правилам перевезень небезпечних вантажів", - наголошується в повідомленні прес-служби.

За інформацією прес-служби, представники компанії "Залізниці Казахстану" провели детальне обстеження місця аварії, оглянули стан верхньої будови шляху, рухомого складу. Встановлено, що в день сходження виконувалися дорожні роботи із здійснення середнього ремонту шляху із застосуванням колійних машин важкого типу.

"Після закінчення робіт відповідно до стану шляху було видано обмеження швидкості руху потягів до 60 кілометрів на годину і при цьому місце сходження вважалося "небезпечним місцем" і було захищене відповідними дорожніми сигналами", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, температура повітря на час здійснення ремонтних робіт була вищою +30 градусів, відповідно температура рейок - вищою +50. При тому, що "робота колійних машин дозволена при температурі рейки не більш +43 градусів", наголошує прес-служба.