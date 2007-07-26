То хто ж таки губернатор на Дніпропетровщині?

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Надія ДЄЄВА підкреслює, що продовжує працювати на своїй посаді за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сама Н.ДЄЄВА заявила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Президент доручив працювати, і я виконую доручення», - сказала Н.ДЄЄВА.

За її словами, своє доручення глава держави підтвердив Н.ДЄЄВІЙ під час візиту в Кривий Ріг в червні поточного року.

«Я зустрічалася з Президентом і з представниками Секретаріату на засіданні РНБО, і ніяких питань не виникало», - заявила Н.ДЄЄВА.

Вона також зазначила, що її команда працює ще згуртованіше і зробить все, що було обіцяно людям.

Н.ДЄЄВА повідомила, що зараз вона проводить індивідуальні співбесіди з керівниками райдержадміністрацій з питань виконання в містах і районах області соціальних ініціатив Президента України. Дані співбесіди допомагають виявити проблемні місця в роботі райдержадміністрацій на місцях, а також відразу визначити шляхи їх вирішення. Також визначаються перспективи програми соціально-економічного розвитку міст і районів області.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР спростував інформацію, що 24 липня він нібито мав намір представити нового голову Дніпропетровської облдержадміністрації.

За словами В.БОНДАРЯ, вчора в Дніпропетровській області планувалося провести нараду з головами районних держадміністрацій.

За його словами, після наради він повинен був доповісти Президентові України про ситуацію, що склалася в області, проте, відзначив В.БОНДАР, нарада не відбулася через доручення Президента Віктора ЮЩЕНКА терміново вилетіти на Волинь - місце стихійного лиха.

Водночас В.БОНДАР ще раз підтвердив, що деякі кадрові зміни в регіонах будуть проведені.