Як козаки в Одесі пам`ятник Катерині II блокували

Кількасот членів Українського козацтва, які прибули сьогодні з шістьох областей до Одеси, заблокували будмайданчик на місці демонтованого пам`ятника «Потьомкінцям - нащадки», де планується звести пам`ятник російській імператриці Катерині II.

Як передає кореспондент УНІАН, козаки на чолі з Верховним отаманом Українського козацтва Ігорем ВАРДИНЦЕМ відсунули від входу на будмайданчик, обнесений металевою огорожею, охоронців будівельної фірми і провели виїзну Надзвичайну раду козацтва для обговорення ситуації, викликаної спробою спорудити пам`ятник російській імператриці.

Як заявив на раді отаман Чорноморського козачого товариства Сергій ГУЦАЛЮК, «на цій святій землі має стояти козача церква», як і було намічене владою міста незабаром після звільнення українськими козаками і російськими військами фортеці Хаджибей від турецького гарнізону.

Представники козацтва з Черкас, Вінниці, Херсона, Луганська, Чернівців і Тернополя встановили на площі хрест, освячений духівником Українського козацтва о. ВІТАЛІЄМ (УПЦ Київського патріархату), і провели в міськраді зустріч з віце-мером Одеси Вахтангі УБІРІЄЮ.

Верховний отаман Українського козацтва І.ВАРДИНЕЦЬ передав віце-мерові Звернення козацтва до керівництва міста, в якому міститься пропозиція «відмінити рішення Одеської міськради від 4 липня цього року про встановлення пам`ятника катові українського народу Катерині II”.

На переконання козацтва, російська імператриця не гідна бути увічненою на українській землі, оскільки знищила залишки української державності, запровадила кріпацтво. Крім того, наголошується у зверненні, напружена ситуація „використовується антиукраїнськими силами для розпалювання громадянського протистояння в Одесі і в Україні в цілому”, «подібні проекти створення пам`ятників Катерині II інспіруються в Сімферополі і в Херсоні».

Як було заявлено на зустрічі, подібні звернення з приводу створення в Одесі пам`ятника Катерині II (одеські депутати називають його монументом засновникам міста - УНІАН) Верховний отаман Українського козацтва І.ВАРДИНЕЦЬ найближчого дня особисто вручить Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ як Гетьманові Українського козацтва, а також прем`єр-міністрові Віктору ЯНУКОВИЧУ і генеральному прокуророві Олександру МЕДВЕДЬКУ.

За словами І.ВАРДИНЦЯ, завтра очікується прибуття до Одеси нових загонів Українського козацтва - супротивників встановлення монумента імператриці.

У свою чергу, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ сказав, що «з`їжджатися до Одеси і намагатися нав`язати городянам свою точку зору - нелогічно і неправильно. Соціологічне опитування показало: близько 90% одеситів вважають, що потрібно відновлювати історичні пам`ятники, повертати історичну зовнішність вулицям і площам».

Е.ГУРВІЦ додав, що козаки, перш за все, повинні вимагати перейменування вулиці Отамана Антона Головатого, який «погодився цілувати Катерину в п`яти», і знесення спорудженого йому в Одесі пам`ятника.