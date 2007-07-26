Падіння крану з будмайданчика на вулицю в Києві (2 фото)

Падіння крана-маніпулятора з будмайданчика на проїжджу частину, де стояв евакуатор легкових машин, на вулиці Набережно-Хрещатицькій 17/2, в Києві.

Як повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в місті Києві, внаслідок падіння в кабіні евакуатора затисло двох чоловік, яких вирізали з машини і з чисельними травмами доправили до лікарні.

Фото Олександра Косарєва /УНІАН