Італія, Греція і Туреччина домовилися збудувати новий газопровід

Італія, Греція й Туреччина підписали сьогодні в Римі договір про спорудження нового газогону для транспортування газу до Європи з Каспійського басейну і Близького Сходу, повідомили РІА Новости в прес-службі італійської газової компанії Edison, яка візьме участь в розробці проекту.

"Початок використання газопроводу намічене на 2012 рік, він дасть змогу диверсифікувати джерела постачання газу, сприяючи водночас підвищенню конкуренції", - повідомив співрозмовник агентства.

У міжурядовій угоді наголошується, що газопровід постачатиме природний газ з Каспійського моря і Близького Сходу через територію Туреччини до Греції, а звідти - до Італії.

За словами представника прес-служби Edison, "уклавши цей формальний акт, уряди трьох країн визнають стратегічну важливість транзитного коридору газу і зобов`язуються підтримувати діяльність індустріальних суб`єктів, підключених до реалізації проекту".

У будівництві газопроводу візьмуть участь італійська корпорація Edison, грецькі компанії Depa і Desfa, а також турецька компанія Botas.

Угоду про будівництво газопроводу підписали міністр економічного розвитку Італії Пьєрлуїджі Берсані (Pierluigi Bersani), міністр економіки Греції Дімітріс Сіуфас (Dimitris Sioufas) та міністр енергетики і природних ресурсів Гільмі Гюлер (Hilmi Guler).

Маршрут газопроводу почнеться в турецькому місті Карачабей, звідки труба піде до північного грецького міста Комотіні. Потім газ піде вже збудованою гілкою до Неа Месимврія (Греція) з відгалуженням до Афін. Далі через грецьку територію буде збудовано 305 кілометрів трубопроводу до порту Ставроліменас на заході Греції, і остання ділянка завдовжки 212 кілометрів пройде до порта Отранто на південному сході Італії через дно Адріатичного моря.

Приблизна вартість грецько-італійської ділянки газопроводу становитиме 300 мільйонів євро.