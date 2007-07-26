Шуфрич: до 15 серпня на Волині планується усунути наслідки буревію

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ повідомив, що до 15 серпня планується відремонтувати будівлі, зруйновані внаслідок буревію на Волині.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, про це він повідомив за результатами засіданні урядової комісії з оцінки шкоди і ліквідації наслідків від урагану в Волинській області. Засідання відбулось сьогодні у смт Турійськ, що найбільше постраждав від стихії.

„Встановлені строки надання допомоги мешканцям постраждалих населених пунктів: до 31 липня відновлять електропостачання, до 10 серпня телефонний зв’язок, а до 15 серпня планується відновити будівлі”, - повідомив Н.ШУФРИЧ.

Крім того, на учасники засіданні погодили, що в разі необхідності з державного резерву буде надано допомогу матеріалами для ремонту будівель.

„Важко наразі остаточно назвати суму збитків, але вже зрозуміло, що вона буде більшою за кілька десятків мільйонів гривень. Я хочу відмітити скоординованість дій уряду та органів місцевої влади, - зазначив міністр, - жодна постраждала людина не залишиться без допомоги, і кожен дах над головою буде відновлено”.

На допомогу постраждалим вже прибули близько 200 бійців МНС, які допомагають на будівельних роботах.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок погіршення погодних умов 22 липня у декількох районах Волині було знеструмлено 166 населених пунктів, пошкоджено 1 тис. 848 будівель та споруд, 72 ліній електропередач та 619 трансформаторних підстанцій. На території області повалено близько 300 га лісу. В результаті падіння дерев постраждало 11 осіб, з яких двоє госпіталізовані.