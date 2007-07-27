В`єтнамські браконьєри намагалися ввезти до Китаю 270 крокодилів

Китайські прикордонники на сході країни вилучили 270 крокодилів, незаконно ввезених до країни з В`єтнаму, передає агентство Сіньхуа з посиланням на представників прикордонної поліції.

Прикордонники помітили на річці Бейлун (Beilun), що протікає між Китаєм і В`єтнамом, підозріле судно, яке неодноразово намагалося пристати до китайського берега, але щораз поверталося на середину річки. Наступного дня судно, яке, як з`ясувалося пізніше, зареєстроване у В`єтнамі, підійшло до берега і четверо людей почали вивантажувати сумки. Але невдовзі, побачивши поліцейських, залишили вантаж на березі, побігли до річки і кинулися до судна вплав.

У сумках поліцейські виявили 270 крокодилів, які, ймовірно, призначалися на продаж китайським підпільним фабрикам для виготовлення з їхньої шкіри взуття та сумок.

Тепер тварини проходять ветеринарне обстеження, потім їх віддадуть у зоопарк.