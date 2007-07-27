У ДПАУ є заявки на відшкодування ПДВ на 7,8 млрд. грн.

На сьогодні в Державній податковій адміністрації України є заявки на відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на суму 7,8 млрд. грн., при цьому за перше півріччя відхилені заявки на відшкодування податку на суму 3,1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова ДПАУ Анатолій БРЕЗВІН.

«У нас сьогодні є 7,8 млрд. грн. заявленого підприємствами і організаціями ПДВ до відшкодування. Всі вони перебувають у стадії перевірки, тому сказати, що у нас є прострочене ПДВ, такого у нас немає», - сказав А.БРЕЗВІН.

Він також повідомив, що ДПАУ практично завершила відшкодування зернотрейдерам. При цьому, пояснюючи причини, через які цей процес дещо затягнувся, А.БРЕЗВІН сказав: «і не тому що не хотіли (провести відшкодування всіх сум заявленого зернотрейдерами ПДВ - УНІАН), а тому що у зернотрейдерів тисячі контрагентів. Зате тепер ми знаємо, з ким і за яких умов доводиться працювати, хто використовує, а хто не використовує схеми».