PR-кампанія ЄВРО-2012: німці радять робити ставку на Кличків, Шеву і Андруховича

Працювати над іміджем України, аби привабити якнайбільше іноземних туристів на чемпіонат Європи з футболу ЄВРО-2012, іноземні експерти радять уже сьогодні. За кордоном мало знають про Україну, тому кількість відвідувачів футбольного турніру може виявитися менше прогнозованої, передає Німецька хвиля .

Готуючи PR-кампанію до ЄВРО-2012, німецькі експерти радять робити ставку на братів Кличків, Андрія Шевченка та сучасних українських письменників, як-от Андрухович чи Дереш. Саме цих людей іноземці ототожнюють з Україною і саме їхній імідж можна ефективно використати для залучення туристів на футбольний турнір, вважає керівник німецької консалтингової компанії з туризму Фольк Ганке. Також громадські організації та журналісти могли б виступити лобістами країни за кордоном. «Треба постійно робити новини про Україну, щоб вона постійно була на устах. А громадські організації можуть поширювати інформацію через свої мережі та співробітництво зі своїми колегами», - переконаний Ганке. Представники Східного комітету німецької економіки пропонують українцям більше уваги приділити розвитку готельної інфраструктури та системи розважальних комплексів. Окрім цього, німецькі експерти наголошують, що до 2012 року в Україні слід запровадити дешеві авіарейси, якими могли б скористатися вболівальники з Європи, де авіатранспорт є більш поширеним, аніж залізниця.