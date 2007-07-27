Козаки блокують місце, де має будуватися пам`ятник Катерині II (7 фото)

08:46, 27 липня 2007
Суспільство
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Кількасот їх прибули з 6 областей до Одеси

Кількасот членів Українського козацтва, які прибули з шістьох (Черкаська, Вінницька, Херсонська, Луганська, Чернівецька й Тернопільська) областей до Одеси, заблокували будмайданчик на місці демонтованого пам`ятника «Потьомкінцям - нащадки», де планується звести пам`ятник російській імператриці Катерині II. Козаки відсунули від входу на будмайданчик, обнесений металевою огорожею, охоронців будівельної фірми і провели виїзну Надзвичайну раду козацтва.

Як заявив на раді один з отаманів, «на цій святій землі має стояти козача церква».

Представники козацтва встановили на площі освячений хрест і провели в міськраді зустріч з віце-мером Одеси.

Активісти Українського козацтва проводять мітинг, протестуючи проти встановлення пам’ятника російській імператриці Катерині II, в центрі Одеси, 26 липня 2007 р.

Відсунуті охоронці спостерігають за мітингом активістів Українського козацтва, які протестують проти встановлення пам’ятника російській імператриці Катерині II, в центрі Одеси, 26 липня 2007 р.

Активісти Українського козацтва встановили освячений хрест на місці, де вони вимагають збудувати козачу церкву замість планованого пам’ятника російській імператриці Катерині II, в центрі Одеси, 26 липня 2007 р.

Учасники мітингу, який провели активісти Українського козацтва, протестуючи проти встановлення пам’ятника російській імператриці Катерині II, в центрі Одеси, 26 липня 2007 р.Активісти Українського козацтва встановили освячений хрест на місці, де вони вимагають збудувати козачу церкву замість планованого пам’ятника російській імператриці Катерині II, в центрі Одеси, 26 липня 2007 р.

Учасники мітингу, який провели активісти Українського козацтва, протестуючи проти встановлення пам’ятника російській імператриці Катерині II, в центрі Одеси, 26 липня 2007 р. Учасники мітингу, який провели активісти Українського козацтва, протестуючи проти встановлення пам’ятника російській імператриці Катерині II, в центрі Одеси, 26 липня 2007 р.

Фото Олега Куцького / УНІАН

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