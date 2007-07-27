Козаки блокують місце, де має будуватися пам`ятник Катерині II (7 фото)

Кількасот членів Українського козацтва, які прибули з шістьох (Черкаська, Вінницька, Херсонська, Луганська, Чернівецька й Тернопільська) областей до Одеси, заблокували будмайданчик на місці демонтованого пам`ятника «Потьомкінцям - нащадки», де планується звести пам`ятник російській імператриці Катерині II. Козаки відсунули від входу на будмайданчик, обнесений металевою огорожею, охоронців будівельної фірми і провели виїзну Надзвичайну раду козацтва.

Як заявив на раді один з отаманів, «на цій святій землі має стояти козача церква».

Представники козацтва встановили на площі освячений хрест і провели в міськраді зустріч з віце-мером Одеси.

Фото Олега Куцького / УНІАН