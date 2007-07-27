Козаки блокують місце, де має будуватися пам`ятник Катерині II (7 фото)
08:46, 27 липня 2007Суспільство
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Кількасот їх прибули з 6 областей до Одеси
Кількасот членів Українського козацтва, які прибули з шістьох (Черкаська, Вінницька, Херсонська, Луганська, Чернівецька й Тернопільська) областей до Одеси, заблокували будмайданчик на місці демонтованого пам`ятника «Потьомкінцям - нащадки», де планується звести пам`ятник російській імператриці Катерині II. Козаки відсунули від входу на будмайданчик, обнесений металевою огорожею, охоронців будівельної фірми і провели виїзну Надзвичайну раду козацтва.
Як заявив на раді один з отаманів, «на цій святій землі має стояти козача церква».
Представники козацтва встановили на площі освячений хрест і провели в міськраді зустріч з віце-мером Одеси.
Фото Олега Куцького / УНІАН
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