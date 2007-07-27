США вітають Італію, Грецію й Туреччину з майбутнім альтернативним газопроводом

Адміністрація Джорджа Буша привітала лідерів Італії, Греції й Туреччини з успішним укладенням угоди про новий альтернативний газопровід для транзиту каспійського природного газу до Європи.

"США вітають прем`єр-міністрів Туреччини, Греції й Італії з підписанням у Римі міжурядової угоди щодо трубопроводу Туреччина-Греція-Італія (TGI)", - зазначається в поширеній у Вашингтоні заяві офіційного представника держдепартаменту США Шона Макормака.

У документі наголошується, що підписана угода визначає комерційні та юридичні рамки для транзиту каспійського газу через трубопровід, "відкриваючи шлях для прискореного будівництва".

"Дана угода є наріжним каменем загальних зусиль всіх трьох країн - за рішучої підтримки з боку США і ЄС - для сприяння Європі щодо диверсифікації постачань природного газу з Каспійського моря та просування економічного розвитку в каспійському регіоні", - сказано в заяві.

"Ці зусилля є подальшим розвитком тісної співпраці, здійснюваної протягом останнього десятиліття між США, Азербайджаном, Грузією і Туреччиною для будівництва Південно-Кавказького газопроводу і нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан, а також для розширення нашої співпраці і підключення до нього ключових партнерів по ЄС", - йдеться в документі.

РІА "Новости"