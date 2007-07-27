Горіла церква Святого Духа

У Тернополі горіла однокупольна церква Святого Духа Української греко-католицької церкви.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного управління надзвичайних ситуацій, пожежа виникла через загорання проводки та порушення правил монтажу і експлуатації елетромережі. Після цього загорівся дах, а саму церкву заполонив їдкий дим, який утруднював роботу пожежників. До приїзду рятувальників парафіяни та люди, які стали свідками пожежі, повиносили всі цінності з храму. Пожежа тривала майже годину, для її гасіння залучили три пожежні автомобілі. Приміщення церкви значно обгоріло.