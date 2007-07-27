Мобільних операторів Київстар і МТС-Україна звинувачують у дезінформації

Громадська організація «Антимонопольний союз» звернулася в Антимонопольний Комітет і в держкомітет України з питань споживчої політики з вимогою заборонити операторами мобільного зв`язку «МТС-Україна» і «Київстар» вживати в назвах тарифних пакетів слів «безлімітний» і «необмежений».

На думку «Антимонопольного союзу» «використання вказаними операторами мобільного зв`язку в назвах тарифних пакетів слів «безлімітний» і «необмежений» є прямим порушенням закону України «Про рекламу». Насправді ці тарифні пакети є лімітованими і обмеженими, тому вживання слів «безлімітний» і «необмежений» не є точним і достовірним і не відповідає справжньому змісту цих тарифних планів, дезінформує і вводить споживача в оману і створює умови нерівнозначної економічної конкуренції щодо інших операторів мобільного зв`язку, які пропонують аналогічні тарифні пакети, повідомляє пресслужба «Антимонопольного союзу».

Обком