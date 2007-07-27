Кузьмук ставить крапку у ліквідації наслідків фосфорної аварії

Ліквідація наслідків аварії на Львівщині завершена в установлений Президентом України десятиденний термін.

Про це під час позачергового засідання сесії Львівської обласної ради повідомив віце-прем’єр України Олександр КУЗЬМУК.

«Ліквідація наслідків аварії завершена у встановлений Президентом України десятиденний термін. Потяг з фосфором має спеціальний статус і зараз прямує до державного кордону України», - сказав О.КУЗЬМУК.

Він наголосив: «Ми це зробили. І зробили на межі неможливого».

Віце-прем’єр також повідомив, що за 10 діб ніхто із 500 військових, рятувальників та залізничників не отримав травм.

«Сьогодні буде підписано ліквідаційний акт, а вся територія аварії буде очищена і передана селищній раді», - додав О.КУЗЬМУК, зазначивши, що робота місцевої влади Львівщини щодо інформування населення була недостатньою. А також розповів, що на окремий потяг вже завантажено близько 100 тонн забруднених ґрунтів, які теж вивезуть з України.